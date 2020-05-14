В Башкирии против унижающей детей из приюта воспитательницы возбудили дело
В Башкирии возбудили уголовное дело против воспитательницы, которая унижала детей из приют и записывала на видел, сообщает МВД по Башкирии.
По информации ведомства в отношении работника социального приюта для подростков и детей в Уфе возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
В полиции установили, что 24-летняя сотрудница приюта сняла на видео конфликт между детьми, которые находятся в учреждении, сопроводив это нецензурной бранью, после она разместила запись в социальном сети.
По данным МВД, в настоящий момент ее отстранили от работы и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, ранее результаты проверки сообщали и в региональном минтруде. Выяснилось, что это первое место работы девушки. В ведомстве посчитали, что причиной случившегося стал непрофессиональный подход к подбору кадров для работы с детьми, проведению собеседования с кандидатами, что, возможно, стало причиной случившегося.
О сотруднице, унижающей подростков социального приюта, стало известно 12 мая. Уфимка записывала на видео, как оскорбляет детей, обращается к ним с нецензурной бранью, провоцирует на драки и унижает.