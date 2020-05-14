В Башкирии против унижающей детей из приюта воспитательницы возбудили дело

По информации ведомства в отношении работника социального приюта для подростков и детей в Уфе возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В полиции установили, что 24-летняя сотрудница приюта сняла на видео конфликт между детьми, которые находятся в учреждении, сопроводив это нецензурной бранью, после она разместила запись в социальном сети.

По данным МВД, в настоящий момент ее отстранили от работы и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, ранее результаты проверки сообщали и в региональном минтруде. Выяснилось, что это первое место работы девушки. В ведомстве посчитали, что причиной случившегося стал непрофессиональный подход к подбору кадров для работы с детьми, проведению собеседования с кандидатами, что, возможно, стало причиной случившегося.