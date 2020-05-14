В Башкирии пропали двое мужчин с 15-летней девочкой

В ведомстве сообщили, что сообщение о пропаже поступило к ним 13 мая вечером. Уточняется, что группа людей пропала в лесу около деревни Ургала Белокатайского района. Пропавшие из Челябинской области.

По предварительной информации, они отправились в лес за черемшой, где потеряли друг друга из виду и заблудились. Тревогу забила жена одного из потерявшихся мужчин.