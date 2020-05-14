В Башкирии пропали двое мужчин с 15-летней девочкой
14 мая, 10:04ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Сообщение о пропаже 61-летнего и 43-летнего мужчины с 15-летней девочкой сообщили в госкомитете по ЧС.
В ведомстве сообщили, что сообщение о пропаже поступило к ним 13 мая вечером. Уточняется, что группа людей пропала в лесу около деревни Ургала Белокатайского района. Пропавшие из Челябинской области.
По предварительной информации, они отправились в лес за черемшой, где потеряли друг друга из виду и заблудились. Тревогу забила жена одного из потерявшихся мужчин.
В комитете сообщают, что в данный момент из леса вышел самостоятельно один из мужчин. Поиски второго мужчины и девочки продолжаются.
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