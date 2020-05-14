Следком выяснит, кто поместил Гиммлера в ряды «Бессмертного полка»

Главное следственное управление следкома РФ возбудило уголовные дела по фактами размещения фотографий нацистских преступников на сайтах движения «Бессмертный полк-онлайн».

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили в открытом доступе в интернете фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В.М.

Чуть ранее, но не позднее 3 мая также неустановленные пока лица разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма.

- Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге,ь- говорится в заявлении следкома.

Специалисты следкома пытаются установить личности тех, кто разместил фотографии нацистских преступников в рамках акции «Бессмертный полк-онлайн» и таким образом решил поглумиться над памятью защитников нашей страны, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.