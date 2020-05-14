МВД не подтвердило информацию о росте домашнего насилия в России

Как сообщает газета “Известия”, в апреле, наоборот, произошло снижение регистрируемых конфликтов на бытовой почве на 9% относительно аналогичного показателя прошлого года.

На 14,6% уменьшилось число ситуаций, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, на 17,1% стало меньше повреждений средней тяжести, а также на 3,3% - легкого вреда здоровью.

Было зафиксировано снижение количества преступлений, которые совершили приезжие - на 1,2%. Среди них, на 2% стало меньше убийств, на 8,1% - разбоев, на 9,4% - грабежей, и на 5,5% меньше краж.