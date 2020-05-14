МВД не подтвердило информацию о росте домашнего насилия в России
14 мая, 14:06ОбществоФото: pexels.com
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Представители МВД сообщили, что информация об увеличении случаев домашнего насилия во время самоизоляции, не соответствует действительности.
Как сообщает газета “Известия”, в апреле, наоборот, произошло снижение регистрируемых конфликтов на бытовой почве на 9% относительно аналогичного показателя прошлого года.
На 14,6% уменьшилось число ситуаций, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, на 17,1% стало меньше повреждений средней тяжести, а также на 3,3% - легкого вреда здоровью.
Было зафиксировано снижение количества преступлений, которые совершили приезжие - на 1,2%. Среди них, на 2% стало меньше убийств, на 8,1% - разбоев, на 9,4% - грабежей, и на 5,5% меньше краж.
Также ранее в МВД заявили, что на территории России за первый триместр текущего года общее количество преступлений на бытовой почве снизилось на 7% относительно прошлогодних показателей.
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