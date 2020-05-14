Лица Победы. Екатерина Симко: Как комсорг полка всегда была в боевых подразделениях
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.
Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.
Шугаева (Симко) Екатерина Яковлевна. 1924 года рождения
Из наградных документов:
«Награждена медалью «За боевые заслуги» за настойчивый и упорный труд по овладению специальностью и успешную работу на радиостанции, за примерную дисциплину и инициативность.
Товарищ Симко, находясь на работе комсорга полка с апреля месяца 1944 года, показала себя хорошим, способным руководителем комсомольской организации. Товарищ Симко систематически бывает в подразделениях и проводит политико-воспитательную работу среди личного состава полка, а также оказывает активную помощь командованию подразделений в выполнении боевых заданий командования.
Систематически занимается вопросом роста комсомольцев и их воспитанием. В последних операциях она всегда находилась с боевыми подразделениями и на практике оказывала помощь командирам в проводимой партийно-политической работе.
За проявленные мужество и отвагу награждена орденом Красной Звезды».
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