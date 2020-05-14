ЕР собрала более 400 млн рублей в поддержку медиков и граждан

Об этом в соцсетях написал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«По согласованию с Минздравом производим закупку реанимобилей с аппаратами ИВЛ, которые передадим самым нуждающимся областям страны», — пояснил он.

Председатель партии также сообщил, что деньги, среди прочего, пойдут на покупку защитных костюмов для врачей в регионах, где выявили наибольшее число инфицированных, сообщает kursdela.biz.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр здравоохранения Михаил Мурашко организовали совещание в режиме онлайн. Глава Минздрава перечислил регионы РФ, где помощь медработникам со средствами индивидуальной защиты в настоящее время наиболее актуальна. Среди них Смоленская область, Северная Осетия, Дагестан, Нижегородская область, Самарская область, Ингушетия, Красноярский край, Забайкальский край и Еврейская автономная область.

Как передает сайт партии «Единая Россия», Андрей Турчак пояснил, что часть привлеченных денег пустят на приобретение медицинских масок, которые будут бесплатно раздаваться активистами волонтерских центров партии жителям всех российских регионов.

«Эта работа будет масштабироваться — уже с будущей недели волонтерские центры в каждом регионе начнут проводить эту работу», — сказал Андрей Турчак.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко дал оценку вкладу «Единой России» в помощь населению во время пандемии:

«Мы можем наблюдать вашу активность и помощь для работы врачей, для их комфорта, безопасности, и поэтому полагаем, что доброе дело, за которое вы взялись, должно дойти до нуждающихся. Выражаю благодарность партии за поддержку медработников и высокий уровень гражданской ответственности».

«В Башкортостане партийцы в этот непростой для всех период пандемии коронавируса приняли решение направить членские взносы на оказание помощи гражданам. Эту инициативу председателя партии Дмитрия Медведева поддержали все местные отделения «Единой России» в нашей республике. По состоянию на 12 мая на эти цели собрано свыше 1,1 млн рублей.

Данные средства пойдут на поддержку граждан и врачей в условиях пандемии. В ближайшее время будет организована закупка респираторов и защитных костюмов для медицинских учреждений региона, а также адресную помощь получат нуждающиеся граждане.

Кроме этого, многие депутаты-единороссы перечислили свои зарплаты за месяц. Перечисления по данному направлению уже превысили 4 млн рублей. На них закуплены продуктовые наборы врачам, социальным работникам и ветеранам, товары первой необходимости и бытовая техника в медицинские учреждения, средства индивидуальной защиты для волонтеров. Также часть средств направлена на оплату услуг связи социальным работникам.