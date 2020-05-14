Доигрался: в Уфе суд отправил адвоката-мошенника в исправительную колонию

Сегодня, 14 мая, стало известно, что в Уфе суд вынес приговор в отношении 42-летнего адвоката, который признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщаются на сайте следкома.

Как следует из материалов дела, в сентябре прошлого года подсудимый, будучи тогда адвокатом и защищая мужчину, уголовное дело которого рассматривалось в районном суде, предложил его жене договориться с судьей о вынесении максимально мягкого приговора за 5 млн рублей.

Женщина оказалась довольно сообразительной и догадалась, что адвокат собирается ее нагло обмануть и просто потратить деньги на свои нужды. Она обратилась в ФСБ, сотрудники данной службы задержали адвоката с поличным при получении денег.