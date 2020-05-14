Депутаты Башкирии ужесточат правила получения льготной земли

В Башкирии депутаты парламента намерены изменить закон о земельных отношениях на ближайшем пленарном заседании. По информации пресс-службы Курултая, инициатива направлена на контроль за возможными махинациями в сфере бесплатного получения земли.

Председатель Курултая Константин Толкачев заявил, что такие участки выделяются слабо защищенным слоям населения, к примеру, семьям с детьми, а из-за махинаций людей, которые намеренно ухудшают свое материальное положение, чтобы «подогнать» себя под льготную категорию, такие семьи остаются без жилья еще дольше.