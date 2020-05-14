Депутаты Башкирии ужесточат правила получения льготной земли
Курултай Башкирии намерен изменить правила получения льготной земли, чтобы исключить махинации. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
В Башкирии депутаты парламента намерены изменить закон о земельных отношениях на ближайшем пленарном заседании. По информации пресс-службы Курултая, инициатива направлена на контроль за возможными махинациями в сфере бесплатного получения земли.
Председатель Курултая Константин Толкачев заявил, что такие участки выделяются слабо защищенным слоям населения, к примеру, семьям с детьми, а из-за махинаций людей, которые намеренно ухудшают свое материальное положение, чтобы «подогнать» себя под льготную категорию, такие семьи остаются без жилья еще дольше.
Законопроект предусматривает в частности, что перечень необходимых для получения льготы документов будет дополнен выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя, а также членов его семьи не только на имеющиеся, но и на имевшиеся у них объекты недвижимости.