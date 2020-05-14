Администрация Петербурга рассказала о причине отказа от раздачи масок
14 мая, 16:53ОбществоФото: pixabay.com
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Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что городские власти решили оказать финансовую помощь гражданам вместо того, чтобы обеспечивать их средствами индивидуальной защиты.
Свое решение он аргументировал тем, что в Петербурге очень много приезжих, пишет газета “Известия”.
Подчеркивается, что прямые выплаты от города получат более 1,8 миллионов жителей. Еще два миллиарда рублей будут инвестированы в счет покупки масок и перчаток для детских домов.
Ранее были анонсированы выплаты для льготных категорий граждан для приобретения средств защиты. Жители получат по 800 рублей.
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