Администрация Петербурга рассказала о причине отказа от раздачи масок

Свое решение он аргументировал тем, что в Петербурге очень много приезжих, пишет газета “Известия”.

Подчеркивается, что прямые выплаты от города получат более 1,8 миллионов жителей. Еще два миллиарда рублей будут инвестированы в счет покупки масок и перчаток для детских домов.