Мэр Уфы Ульфат Мустафин сегодня пройдется по уфимским подъездам
14 мая 2019, 09:48ОбществоМинзаля АскароваФото: sozidatel-rostov.ru
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Таким образом, глава администрации Уфы изъявил желание собственными глазами увидеть ход ремонта подъездов.
В ходе еженедельной оперативки в мэрии Уфы был поднят вопрос ремонта подъездов города. Чиновники отчитались, что ремонт продвигается в нормальном темпе.
Мэр города в ответ на это сообщил, что намерен лично убедиться в этом и пройтись по подъездам. Он планирует это сделать сегодня, 14 мая, вечером, с 18:00 до 20:00 часов. Глава города не раскрыл, по каким именно подъездам он пройдется.
Напомним, на ремонт подъездов в городах республики выделено 1,2 млрд рублей. Работы должны завершится до 1 ноября текущего года.
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