Журнал Newsweek провел сравнительный анализ служебных машин Путина и Трампа

Автор исследования пришел к выводу, что лидеры обеих стран имеют тягу к «высококлассным лимузинам». Об этом пишет портал rns.online.

Newsweek информирует, что в новом лимузине Путина установлен двигатель V12. Трамп же ездит на Cadillac с двигателем V8. Таким образом получается, что машина президента России мощнее. К тому же лимузин главы Белого дома весит на 1,5 тонны больше, чем новый автомобиль Путина.

Западный журнал указал на сходство лимузина проекта «Кортеж» президента России с британскими машинами марки Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost. Трамп же продолжает пользоваться Cadillac, который достался ему от экс-президента США Барака Обамы.