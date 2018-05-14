В Уфе суд ужесточил приговор адвокату, бравшему миллионные взятки

Речь идет о мошенничестве (ч.ч. 3,4 ст. 159 УК РФ) и вмешательствев деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

Бывшему адвокату назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет с ограничением свободы на 1 год 3 месяца.

В суде установили, что в 2010 году адвокат потребовал от родственников подозреваемого в убийстве мужчины 1 млн. рублей под видом передачи прокурору с целью переквалификации действий на менее тяжкую статью. Затем потребовал еще 500 тысяч рублей якобы для передачи судье для смягчения наказания.

Однако на самом деле адвокат убедил сообщника клиента за полмиллиона рублей взять всю вину на себя и дать в суде ложные показания.

Схожим образом адвокат провернул аферу на 300 тысяч рублей. Он похитил их у клиентки, пообещав той обеспечить назначение условного наказания её сыну. По её жалобе на бездействия защитника Советом адвокатской палаты проведена проверка, после чего мужчина утратил адвокатский статус.

Кроме того, мошенник, не имея никаких законный полномочий на защиту граждан в уголовном судопроизводстве, обвиняемый в 2014 году обманом получил от жительницы г. Уфы 2,1 млн. рублей за оказание адвокатских услуг.

Государственный обвинитель, не согласившись с условной мерой наказания, обжаловал приговор суда в апелляционном порядке.