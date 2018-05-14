В Уфе дороже всего нанять репетитора по обществознанию

В преддверии всеобщей головной боли для всех старшеклассников всей страны – ЕГЭ – вполне актуальной является информация о стоимости услуг репетиторов. Оказывается, в Уфе дороже всего выйдет дополнительная зубрежка предмета обществознания: час занятий стоит в среднем 650 рублей. Об этом рассказывает сервис объявлений «Юла».

На втором месте по стоимости биология – 510 рублей в час, на третьем информатика – 470 рублей в час. Далее идет стоимость занятий с репетитором в порядке убывания цены:

- История 450 руб;

- Русский язык 400 руб;

- Математика и химия 380 руб.

- Иностранные языки 360 руб;

- География 200 руб.

Вообще средняя цена занятий с репетитором в Уфе составляет по всем предметам 420 рублей в час.

Дороже всего в России подготовиться к сдаче экзаменов ожидаемо в Москве: в среднем 430 рублей в час; дешевле всего в Волгограде – 330 рублей в час.