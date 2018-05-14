В России появятся автоматы по продаже сим-карт

Первые устройства появятся в крупных городах. Об этом 14 мая пишет газета «Известия».

Работа по установке автоматов по продаже сим-карт ляжет на плечи операторов связи. Устройствам уже дали название - «симкоматы». Они станут идентифицировать клиента по паспорту.