В России появятся автоматы по продаже сим-карт
Вчера, 17:39Общество
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В 2018 году сим-карты в России начнут реализовывать через специальные торговые автоматы.
Первые устройства появятся в крупных городах. Об этом 14 мая пишет газета «Известия».
Работа по установке автоматов по продаже сим-карт ляжет на плечи операторов связи. Устройствам уже дали название - «симкоматы». Они станут идентифицировать клиента по паспорту.
Автоматы будут оборудованы специальными видеокамерами. «Симкомат» просканирует удостоверение личности человека. Он сравнит фотографию в паспорте клиента с его лицом. Если идентификация пройдет успешно, то покупатель сможет приобрести «симку».
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