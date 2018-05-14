В Казани решили приготовить самый большой чак-чак в мире

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Пока что рекордсменом в приготовлении самого большого лакомства является Башкирия.
Департамент продовольствия и социального питания Казани объявил тендер на приготовление рекордного чак-чака, который необходимо будет зарегистрировать в Книге рекордов России, сообщает Kazanfirst.ru
Рекорд на самый большой в мире чак-чак поставят 17 июня во время Чемпионата Мира-2018 – вес лакомства составит не менее 1300 килограммов. Стоимость услуги по регистрации рекорда обойдется в 195 тысяч рублей.
Напомним, самый большой чак-чак в мире на данный момент был изготовлен в Башкирии. Его вес составил 1143,5 килограммов. Блюдо было выполнено в виде цветка курая. Чак-чак был приготовлен 14 февраля 2016 в дни проведения XI зимней Спартакиады ПАО «Газпром» в Уфе на площади перед Гостиным Двором.
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