В Казани решили приготовить самый большой чак-чак в мире

Департамент продовольствия и социального питания Казани объявил тендер на приготовление рекордного чак-чака, который необходимо будет зарегистрировать в Книге рекордов России, сообщает Kazanfirst.ru

Рекорд на самый большой в мире чак-чак поставят 17 июня во время Чемпионата Мира-2018 – вес лакомства составит не менее 1300 килограммов. Стоимость услуги по регистрации рекорда обойдется в 195 тысяч рублей.