В Башкирии пропали два подростка, укравших у родных пневматическое ружье

- Муж был с младшим сыном в саду. Андрей сказал отцу, что им срочно с Марселем надо куда-то уезжать. Но куда именно - не сказал. Они ушли и домой не вернулись. Подобное с Андреем уже было, когда ему было 12 лет — тогда он уехал к родным в Буздяк и никому об этом не сказал. Мы предполагаем, что мальчики были в черных спортивных костюмах. У Андрея — шрам на лице под правом глазом, - рассказала мама подростка.