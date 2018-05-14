В Башкирии пропали два подростка, укравших у родных пневматическое ружье

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Два друга Марсель и Андрей ушли из дома в Учалах и не вернулись о сих пор.
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Об этом Медиакорсети сообщила мама 15-летнего Андрея Сафронова Анна Викторовна. По ее словам, с собой у них были большие рюкзаки и пневматическое ружье.
- Муж был с младшим сыном в саду. Андрей сказал отцу, что им срочно с Марселем надо куда-то уезжать. Но куда именно - не сказал. Они ушли и домой не вернулись. Подобное с Андреем уже было, когда ему было 12 лет — тогда он уехал к родным в Буздяк и никому об этом не сказал. Мы предполагаем, что мальчики были в черных спортивных костюмах. У Андрея — шрам на лице под правом глазом, - рассказала мама подростка.
Родные уже обратились в полицию. Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Сафронова (15 лет) и Марселя Ибрагимова (14 лет), просьба позвонить по телефонам 02 или 89093501355.
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