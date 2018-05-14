Ученые: употребление алкоголя и табака приводит к инвалидности чаще всего
Вчера, 18:09Общество
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Международная группа ученых выяснила, что в 2015 году употребление сигарет и спиртного стало причиной большего числа заболеваний и случаев инвалидности, чем употребление наркотиков.
Вредные привычки отняли свыше 250 миллионов лет здоровой жизни среди всего населения Земли. Об этом 14 мая пишет газета «Известия».
Больше всего пьющих людей проживает в Центральной, Восточной и Западной Европе, где на каждого человека приходился по 11 литров спиртного в месяц. Сайт EurekAlert! информирует, что курильщиками являются 15% взрослых жителей планеты.
Так общая смертность от курения составляет 110 на 100 000 человек, от спиртного - 33 на 100 000 человек.
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