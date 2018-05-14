Ученые: употребление алкоголя и табака приводит к инвалидности чаще всего

Вредные привычки отняли свыше 250 миллионов лет здоровой жизни среди всего населения Земли. Об этом 14 мая пишет газета «Известия».

Больше всего пьющих людей проживает в Центральной, Восточной и Западной Европе, где на каждого человека приходился по 11 литров спиртного в месяц. Сайт EurekAlert! информирует, что курильщиками являются 15% взрослых жителей планеты.