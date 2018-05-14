СМИ:Британия угрожает России международной изоляцией из-за «дела Скрипаля»

Текст выступления Паркера опубликовали издания The Guardian и Reuters. Об этом пишет портал rns.online.

The Guardian информирует, что Паркер не только впервые, после инцидента в британском городе Солсбери, прямо заявит о причастности России к покушению, но и пригрозит ей международной изоляцией.

Москву обвинят в «вопиющих нарушениях международных правил», а также в организации «агрессивных и вредоносных действий ее вооруженных сил и разведслужб».

По словам главы MI5, покушение на Скрипаля ни что иное, как взвешенные и нацеленные на вредоносную активность действия. Из-за этого Россия рискует стать еще «более изолированной».