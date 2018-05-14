СМИ:Британия угрожает России международной изоляцией из-за «дела Скрипаля»
Глава британской службы контрразведки (MI5) Эндрю Паркер в ходе своего выступления перед европейским коллегами открыто обвинит Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Текст выступления Паркера опубликовали издания The Guardian и Reuters. Об этом пишет портал rns.online.
The Guardian информирует, что Паркер не только впервые, после инцидента в британском городе Солсбери, прямо заявит о причастности России к покушению, но и пригрозит ей международной изоляцией.
Москву обвинят в «вопиющих нарушениях международных правил», а также в организации «агрессивных и вредоносных действий ее вооруженных сил и разведслужб».
По словам главы MI5, покушение на Скрипаля ни что иное, как взвешенные и нацеленные на вредоносную активность действия. Из-за этого Россия рискует стать еще «более изолированной».
Кремль ведет агрессивную внешнюю политику. Для этого используется весь спектр российских государственных органов. Речь идет о шпионаже, диверсиях, пропаганде и кибератаках. РФ так действует по всей Европе, включая и Великобританию, подытожил Паркер.