Рустэм Хамитов: В Башкирии строительство жилья нужно нарастить в 1,5 раза

В своем выступлении Рустэм Хамитов затронул наболевшую тему жилищного строительства. По его словам, в регионе строительство жилья с начала года снизилось на 10 процентов.

В стране к 2024 году предстоит увеличить объём жилищного строительства до 120 млн кв. м в год, тем самым улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно. Для того, чтобы соответствовать Указу Президента, в Башкирии нужно нарастить темп строительства в 1,5 раза.

Глава республики отметил, что придется задействовать муниципалитеты городов и районов, но покритиковал их за то, что “порой самостоятельно, несбалансированно, не учитывая финансовых возможностей, развивают свои территории совершенно вне плана, вне системы».