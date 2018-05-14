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Рустэм Хамитов: В Башкирии строительство жилья нужно нарастить в 1,5 раза
Сюжеты:
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Рустэм Хамитов: В Башкирии строительство жилья нужно нарастить в 1,5 раза

Сегодня, 15:47ОбществоЗиля Аскерова
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