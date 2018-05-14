Рустэм Хамитов: В Башкирии строительство жилья нужно нарастить в 1,5 раза
Сегодня, 14 мая, в Доме Правительства республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В своем выступлении Рустэм Хамитов затронул наболевшую тему жилищного строительства. По его словам, в регионе строительство жилья с начала года снизилось на 10 процентов.
В стране к 2024 году предстоит увеличить объём жилищного строительства до 120 млн кв. м в год, тем самым улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно. Для того, чтобы соответствовать Указу Президента, в Башкирии нужно нарастить темп строительства в 1,5 раза.
Глава республики отметил, что придется задействовать муниципалитеты городов и районов, но покритиковал их за то, что “порой самостоятельно, несбалансированно, не учитывая финансовых возможностей, развивают свои территории совершенно вне плана, вне системы».
По его словам, несбалансированные решения по внутреннему строительству принимаются в Уфе, Стерлитамаке и в других городах республики. Это приводит к тому, что вырастают целые микрорайоны без дорог, газа, освещения, школ, детских садов.