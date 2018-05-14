Лондонский суд потребовал от Архангельского вернуть деньги банку

Как сообщает издание «Новые известия», в общей сложности сумма иска составит около 1,8 миллиарда рублей.

По словам директора дирекции по правовым вопросам банка «Санкт-Петербург» Сергея Данейкина, решение Высокого суда Лондона полностью удовлетворило компанию. В настоящее время им предстоит выяснить, за счет чего Архангельский сможет исполнить решение. Уже известно, что бизнесмен будет подавать апелляцию, так как у банка была команда юристов, а у него только один. По словам олигарха, силы в суде были неравные.

В 2006 году холдинг Виталия Архангельского ОМГ объявил о желании построить деревообрабатывающий комбинат и яхт-клуб в Ленинградской области на берегу Финского залива. Для того, чтобы осуществить задуманное, Архангельский взял кредиты более чем на 14,5 миллиарда рублей. Несмотря на то, что у него появились деньги, строительство никак не начиналось, а обязательства перед банками продолжили увеличиваться. При этом почти шесть миллиардов рублей были потрачены по 10 сделкам – позже выяснилось, что из компаний средства были выведены в оффшоры.

Весной 2006 года Выборгская судостроительная компания, которая владеет тремя судами, объявила о своем банкротстве. Возмущенные кредиторы обратились в суд с требованием вернуть им деньги. Однако осенью 2009 года Архангельский сбежал из России во Францию. Там в 2010 году суд снял обеспечительное задержание, так как бизнесмен и его семья якобы стали жертвами «политически мотивированных обвинений криминализированной системы правосудия в России». Эту формулировку используют почти все сбежавшие российские олигархи.

Тем не менее у банков оставались в залоге активы ОМГ. Когда они попытались оформить полученные участки на себя, выяснилось, что владелец активов сменился до подписания бумаг о кредитовании, а подпись о поручительстве - подделка. СУ Адмиралтейского РУВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Архангельского объявили в международный розыск.

Из-за того, что власти Франции в 2011 году отказали в экстрадиции олигарха, его никак не удавалось арестовать. Именно тогда начались разбирательства с банком «Санкт-Петербург».

Большинство заседаний проходили по скайпу, так как Архангельский боялся, что его задержат. Судебные клерки сами приехали к нему для допроса, на котором бизнесмен постоянно менял показания и неопределенно отвечал почти на все вопросы.