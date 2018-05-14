Facebook обяжет приложения регистрироваться и заключать договор

Facebook проводит проверку в целях безопасности. Сейчас создатели сервисов еще могут сотрудничать с Facebook без контрактов, но к августу 2018 года должны быть заключены договоры. В противном случае приложения не смогут работать в социальной сети. Нововведение вызвано скандалом вокруг Facebook, отмечают специалисты. Об этом пишет газета «Известия».

Разработчики приложений должны будут заключать контракты с Facebook, чтобы иметь доступ к социальной сети. После прохождения проверки разработчикам будет предложено заключить договор. Сервисы уже получили уведомления о переходе на новые правила.

Все приложения, желающие продолжить работу с Facebook, будут проверены до 1 августа. После прохождения проверки, верификации и регистрации сервисов как компаний, Facebook заключит с приложениями договор. В этом документе прописаны «дополнительные требования к безопасности». У компаний будут проверять счета за комуслуги, бизнес-лицензии, сертификаты образования и т.д.