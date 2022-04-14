В Уфе напротив здания мэрии коммунальщики посадили в бетон искусственные цветы

В Уфе напротив здания мэрии коммунальщики посадили в бетон искусственные цветы
В Уфе напротив здания мэрии коммунальщики посадили в бетон искусственные цветы
Вчера, 13:33ОбществоЭлина СайфрановаФото: mkset.ru
Пластиковая трава в бетоне появилась на площади имени Ленина, прямо напротив здания городской администрации.

Процесс озеленения Уфы идет полным ходом, однако методы власти выбрали совсем неоднозначные. Так, на площади имени Ленина — напротив городской администрации — появились уличные цветочницы с пластиковой травой, посаженной в бетон. Об этом Mkset сообщили очевидцы, которые недоумевают, почему нельзя было посадить живые растения.

Фото: Mkset.ru

Примечательно, что вазоны с пластиковой травой, чем-то напоминающие кладбищенскую атмосферу, появились после того, как глава Башкирии Радий Хабиров поторопил подчиненных с благоустройством территорий в республике. В частности, он раскритиковал главу Баймака за неготовность проекта стоимостью 160 млн рублей. Вероятно, таким образом уфимские коммунальщики решили поторопиться с подготовкой города к весне - правда, настроения искусственные цветы не создают.

Фото: Mkset.ru

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы