В крупнейших торговых сетях вырос спрос на крепкие напитки башкирского производства

Эксперты считают, что причина в появлении продукции с более доступными ценами, в том числе — местного производства.

За последний месяц в крупнейших торговых сетях заметно выросли продажи некоторых видов крепкого алкоголя, пик продаж пришелся на 13–20 марта. Об этом свидетельствуют результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ. Этот тренд аналитики объяснили это появлением продукции с более доступными ценами, в том числе — местного производства. В числе перспективных продуктов в части импортозамещения эксперты назвали крепкий напиток, который в прошлом году начал производить «Башспирт». В пресс-службе компании уточнили, что наибольшим спросом он пользовался среди московских рестораторов, заказывавших пробные партии продукта. По данным РБК-Уфа, «Башспирт» в первом квартале 2022 года зафиксировала резкий рост спроса на алкоголь. С января по март башкирское предприятие реализовало более 1 млн декалитров продукции, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении продажи выросли на 1,05 млрд руб. (+31%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В компании связывают увеличение объемов продаж с тем, что торговые сети на фоне ожидания роста цен в марте закупали продукцию свыше рыночных потребностей. По данным Росстата, цены на алкоголь в марте выросли менее чем на 4%. Напомним, АО «Башспирт» входит в топ-6 производителей крепкого алкоголя в России. За последние три года компания полностью обновила свою продукцию во всех сегментах, выпустила новые торговые марки. Сейчас «Башспирт» представлен в федеральных сетях 73 регионов России.

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