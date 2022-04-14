В Башкирии дороги к туристическим местам отремонтируют за 503 миллиона рублей

Ранее, глава Башкирии заявлял, что в 2022 году в регион ожидает еще больше туристов, чем в 2021 году. К слову, в прошлом году этот показатель составил 3,5 миллиона человека. Наибольшее число туристов посетило Уфу — более миллиона человек. Известно также, что в прошлом году туристы потратили в республике 13 млрд рублей.