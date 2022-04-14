В Башкирии дороги к туристическим местам отремонтируют за 503 миллиона рублей

В Башкирии дороги к туристическим местам отремонтируют за 503 миллиона рублей
В Башкирии дороги к туристическим местам отремонтируют за 503 миллиона рублей
Вчера, 10:51ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Дороги общей протяженностью 24 километра к популярным туристическим местам отремонтируют за 503 миллиона рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета, сообщает Минтранс Башкирии.

В Башкирии на ремонт дорог к туристическим объектам выделили 503 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, общая протяженность дорог, подлежащих ремонту, составляет 24 километра.

В частности, будет обновлено 5 километров дороги Благовещеск-Павловка. Далее отремонтирован будет участок дороги в 4 километра между деревней Уптино и санаторием «Юматово».

Кроме того, в программу подают города Стерлитамак и Уфа. Так, в Стерлитамаке ремонт дороги будет проводиться около ЖД вокзала, а именно на участке от дома № 21 по улице Вокзальной до дома № 23, также дороги обновят по улицам Имая Насыри и Фестивальной.

Что касается Уфы, то планируется провести ремонт двух участков дороги в историческом центре города — улиц Чернышевского и Коммунистической.

Ранее, глава Башкирии заявлял, что в 2022 году в регион ожидает еще больше туристов, чем в 2021 году. К слову, в прошлом году этот показатель составил 3,5 миллиона человека. Наибольшее число туристов посетило Уфу — более миллиона человек. Известно также, что в прошлом году туристы потратили в республике 13 млрд рублей.

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