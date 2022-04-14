«Минторг совсем не работает»: жители попросили Хабирова лично проверить цены на сахар

Жительница Белебея попросила главу Башкирии лично устроить проверку «почему до сих пор растут цены». Женщина сделала акцент на том, что Радию Хабирову стоит заняться этим вопросом самому, видимо памятуя о том, что не так давно премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провел рейд по магазинам и не нашел сахар за названные им же 60 рублей, и прикупил только за 80 рублей.