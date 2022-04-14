Мэр Уфы открыл велосезон, а в Telegram чиновников Башкирии недосчитались эмодзи

Мэр Уфы открыл велосезон, а в Telegram чиновников Башкирии недосчитались эмодзи
Мэр Уфы открыл велосезон, а в Telegram чиновников Башкирии недосчитались эмодзи
Вчера, 22:05ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Попробовали в одной заметке рассказать о самых ярких новостях Уфы и Башкирии от Mkset за 14 апреля.

Утро 14 апреля началось с позитивной и для многих удивительной новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, как и обещал на недавнем большом интервью, отправился на работу не на автомобиле, а на велосипеде. По пути градоначальник совместил приятное с полезным и изучил проблемы города фактически инкогнито, ведь весь путь от Центрального рынка до Горсовета к выезду мэра службы вряд ли смогли бы подготовить. Мэр недочеты заметил и взял на заметку.

Но по мэрскому маршруту Ратмир Мавлиев вряд ли доехал по площади Ленина, расположенной прямо напротив горсовета. А зря, ведь там он мог бы воочию увидеть ноу-хау урбанистики и благоустройства — искусственную траву вмонтированную в бетон.

Еще одна удивительная новость сегодня пришла из села Таймасово в Куюгразинском районе Башкирии. Ошибка стала поводом для радости семьи военнослужащего, которого считали погибшим, но это оказалось неправдой. Глава района Юлай Ильясов в своих соцсетях уточнил, что семье успели сообщить о том, что их близкий погиб, однако это оказалось ошибкой, в которой нет сомнений. Военнослужащий позвонил семье и сообщил, что он жив.

После блокировки ряда социальных сетей чиновники Башкирии массово перебазировались в Telegram, но как они выстраивают общение с аудиторией в новом канале связи. Журналист Mkset проанализировал каналы Башкирских чиновников и разузнал, что и у кого там пропало.

А еще сегодня стало известно о том, что уголовное дело против чиновников «Уфаводоканала» закончили расследовать, а значит в скором времени скорее всего оно отправится в суд. Задержали более 20 работников предприятия еще в прошлом сентябре, тогда их заподозрили в организации преступного сообщества и других преступлениях, а сейчас по данным СМИ вменяют лишь хищение 200 млн рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы