Мэр Мавлиев назвал проблемы Уфы, которые увидел по пути на работу на велосипеде

Ратмир Мавлиев прокатился по центру Уфы утром 14 апреля. Позже он рассказал о своих впечатлениях. Mkset уточнил у мэрии, когда эти проблемы начнут решаться.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев начал свое утро с поездки на велосипеде. Как Мавлиев рассказал на своей странице в соцсетях, таким образом он открыл велосезон. Коллеги с телеканала UTV даже проследили его путь по камерам уличного наблюдения — со слов журналистов, Мавлиев проехал от Центрального рынка до «Дворца Молодежи», а дальше пропал с поля зрения телевизионщиков. Между тем, в комментариях уфимцы предложили главе города проехать на двухколесном транспорте «по спальным районам», да и «по всем улицам», предполагая, что так город уберут от зимней грязи быстрее. В пресс-службе мэрии Уфы рассказали о впечатлениях Мавлиева о поездке на велосипеде по Уфе. «Сегодня я сразу отметил ряд вопросов, которые нужно решить — где необходимо разметку нанести, где забор поправить, а где мусор убрать. Буду выбирать разные маршруты, не одной дорогой ездить, чтобы иметь полную картину происходящего», — признался Ратмир Мавлиев. В мэрии города журналисту Mkset также ответили, что велодорожка, по которой проезжал Мавлиев, находится «не в очень надлежащем состоянии и требует обновления». — Примерно в 20 числах апреля начнут обновлять и наносить новую разметку для велодорожек, — добавил пресс-секретарь мэрии Талгат Зайнуллин. Напомним, в прошлом году журналисты Mkset 4 часа катались по городу с опытными велосипедистами. В ходе поездки велосипедисты наткнулись на отсутствие удобных спусков на дорогу, высокие бордюры, ямы и вырезанные куски асфальта. На одной из улиц и вовсе посередине велодорожки находился столб. Разметка, по словам опытных велосипедистов, на одной из самых длинных велодорожек Уфы на проспекте Октября не обновлялась несколько лет. Хочется надеяться, что позитивные заявления не превратятся в разметку, обновившуюся в конце велосезона.

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