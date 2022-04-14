Без «какашки» и комментариев: как жители Башкирии читают чиновников в Telegram

Чиновники из России начали массово удалять или «замораживать» свои страницы в запрещенной социальной сети после того, как стало известно, что материнская компания Meta* (*организация Meta, а также её продукты Instagram и Facebook, на которые мы ссылаемся в этой статье, признаны экстремистскими на территории РФ) временно разрешит пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.
Социальные сети — актуальный и современный способ политического пиара. Здесь есть возможность влиять на настроения в своем крае, мониторить жалобы местных жителей и коммуницировать с ними в комментариях. Еще в 2018 году Кремль порекомендовал всем политическим фигурам развивать свои социальные сети и пользоваться услугами опытных SMM-щиков. Что, собственно, и делали башкирские чиновники на протяжении долгого времени. В запрещенной социальной сети была достаточно большая аудитория и после ее официальной блокировки чиновники призвали своих подписчиков переходить к ним в телеграм-каналы, страницы во ВКонакте и в Одноклассники.
«Я несколько лет был с вами и здесь рассказывал о своей работе. Но в связи с тем, что на этой площадке, по сути, призывают убивать наших военнослужащих, считаю, здесь что делать нечего. Уверен, что так должен поступить каждый нормальный человек», — написал Хабиров на своей ныне замороженной странице в запрещенной социальной сети. Пост был опубликован 11 марта.
Пост с аналогичным посылом выложили один за другим и остальные чиновники. Посыл был примерно одинаков: «как истинный патриот» чиновник не хочет «подвергать своих читателей, друзей и коллег возможным проявлением экстремизма». После этого они перестали выкладывать посты и перешли в телеграм и другие социальны сети.
Стоит сказать, что Хабиров в одной из экстремистских соцсетей пользовался особой популярностью у жителей Башкирии: внушительное число подписчиков — 572 тысячи и в среднем 2-5 тысяч лайков на постах. Комментариев тоже было достаточно много — в основном жители писали о проблемах в республики, жаловались на ЖКХ, неубранные улицы или высокие цены в магазинах. Сам же Хабиров в ныне экстремистской социальной сети обозревал жизнь республики и писал о своих достижениях. Под постами с открытыми комментариями люди оставляли многочисленные жалобы происходящее в регионе, а также задавали свои вопросы.
Несмотря на то, что почти полмиллиона пользователей были подписаны на его страницу, читателей в телеграмме в 24 раза меньше — всего 23 тысячи человек. При этом, по данным аналитического сервиса Tgstat, дневные охваты доходят до 230 тысяч пользователей, но на канале полностью закрыты комментарии. Вместо привычных лайков можно поставить «реакцию» большой палец вверх, палец вниз или сердечко. В среднем глава республики выкладывает около 10 постов в день, — на запрещенной площадке активность странице была меньше. Чаще всего посты Хабирова цитируют государственные СМИ и местные паблики, которые цитируют новости из других источников.
Количество подписчиков в запрещенной социальной сети сити-менеджера Ратмира Мавлиева составляет 58,9 тысяч человек. В среднем посты Мавлиева набирали 2-3 тысячи лайков на постах и 100-200 комментариев. Отличительной чертой этих комментариев являются многочисленные слова благодарности, а вот критических сообщений и жалоб сравнительно не много. При этом в телеграмм-канале чиновника насчитывается 4,9 тысяч подписчиков. Комментарии открыты, в отличие от канала Радия Хабирова. Дневной охват в десятки раз меньше — около 27 тысяч просмотров постов за один день. На комментарии в телеграмм-канале отвечает официальный аккаунт администрации города, негатив встречается чаще всего и-за состояний улиц и дорог. На каждую такую жалобу следует стандартный ответ — «приняли в работу».
Если сравнивать с заблокированной площадкой — цифры упали в 12 раз. Потеря аудитории достаточно существенная, но не такая большая, как у главы республики. Чаще всего посты Мавлиева репостят телеканал «Вся Уфа» и официальный канал администрации города. Соответственно, за счет этого просмотров становится значительно больше, чем подписчиков.
Премьер-министр Андрей Назаров у себя на странице прощальный пост не писал — последняя запись про рабочую поездку в МФЦ. Несмотря на это ссылку на свой телеграмм-канал в описании профиля он все-таки оставил. При этом стоит отметить, что Назаров первым среди башкирских чиновников завел канал в мессенджере. И если в ныне экстремистской социальной сети у Назарова было 11,5 тысяч подписчиков, то до телеграмма дошла только малая их часть — всего 2 тысячи. В среднем премьер-министр выкладывает по три поста в день, количество ежедневных охватов — порядка 10 тысяч человек. Репосты из телеграмм-канала Назарова делают государственные СМИ, официальные ведомства, крупные федеральные общественно-политически каналы, а иногда глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В целом, аудитория у Назарова уменьшилась примерно в пять раз.
А вот министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев не скупился на прощальный патриотичный пост.
«Я, Алан #marZaev, точно знаю, что мне больше нечего больше обсуждать на этом сервисе», — написал министр. Активность в профиле у Марзаева не сказать что была большая — 1,7 тысяч подписчиков и примерно по 70-100 лайков на постах. В телеграмм-канале чиновника всего 308 подписчиков, поэтому статистику посмотреть нельзя. На самом канале выходят посты раз в несколько дней, впрочем, и свою страницу в запрещенной социальной сети Марзаев тоже не особо активно вел. При этом очевидно, что Марзаев вел свои социальные сети сам, неоднократно вступая в перепалки со своими подписчиками в комментариях. Ведет ли он сам свой телеграм-канал — пока неизвестно.
Свою страницу в экстремистской соцсети перестала вести и администрация города. Пост об этом был опубликован 12 марта. И если раньше у ведомства было 97 тысяч подписчиков, то сейчас — 1,5 тысячи. При этом активность стала больше — целых 25 постов в день при охватах в 24 тысячи. Репосты из канала делают в основном региональные СМИ, реже — сами чиновники.
Что касается контента — существенных различий между двумя площадками нет. Единственное — Хабиров начал реже выкладывать видеоролики и теперь вовсе оградил себя от комментариев пользователей. В телеграмме нет привычных лайков, а есть только «реакции» в виде смайликов-эмодзи, список которых автор канала может выбирать сам. Не так давно, к слову, Хабиров убрал из этого списка реакций смайлик Pile of Poo или «какашки», что заметили пользователи, подписанные на его телеграмм-канал.
В целом, аудитория чиновников заметно уменьшилась. Возможно, произошло это из-за того что все-таки многие жители республики предпочли пользоваться запрещенной социальной сетью через VPN-сервисы.