Без «какашки» и комментариев: как жители Башкирии читают чиновников в Telegram

«Я, Алан #marZaev, точно знаю, что мне больше нечего больше обсуждать на этом сервисе», — написал министр. Активность в профиле у Марзаева не сказать что была большая — 1,7 тысяч подписчиков и примерно по 70-100 лайков на постах. В телеграмм-канале чиновника всего 308 подписчиков, поэтому статистику посмотреть нельзя. На самом канале выходят посты раз в несколько дней, впрочем, и свою страницу в запрещенной социальной сети Марзаев тоже не особо активно вел. При этом очевидно, что Марзаев вел свои социальные сети сам, неоднократно вступая в перепалки со своими подписчиками в комментариях. Ведет ли он сам свой телеграм-канал — пока неизвестно.