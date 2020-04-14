В Уфе впервые экодиктант пройдет в онлайн-формате

Экодиктант пройдет в рамках республиканской дистанционной недели экологической грамотности. Это одно из мероприятий по реализации нацпроекта «Экология».

Экологический диктант, адресованный школьникам и воспитанникам учреждений дополнительного образования, проводится ежегодно. Организаторы решили не откладывать его и в этом году, а с учетом сложившейся ситуации провести в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба минэкологии региона.

Диктант включает в себя 30 заданий и состоит из трех частей: задания на знание экологических понятий и терминов, задания на знание особо охраняемых природных территорий республики, а также задания на логику и размышление.

Все задания будут размещены на сайте Детского эколого-биологического центра г. Уфы с 10.00 15 апреля до 10.00 16 апреля в разделе: #экологическийдиктант2020. Вопросы также будут дублироваться на страничке VK.

Выполненные задания высылаются на электронную почту: dictation2020@yandex.ru. В теме письма указать: ФИО, класс, учебное заведение (школа или учреждение дополнительного образования). Результаты экологического диктанта будут опубликованы в разделе #экологическийдиктант2020.

Победители и призеры будут награждены дипломами. Остальные получат сертификаты участников, а учителя — благодарственные письма.