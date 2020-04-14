В Уфе впервые экодиктант пройдет в онлайн-формате
Диктант для школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования состоится уже завтра, 15 апреля.
Экодиктант пройдет в рамках республиканской дистанционной недели экологической грамотности. Это одно из мероприятий по реализации нацпроекта «Экология».
Экологический диктант, адресованный школьникам и воспитанникам учреждений дополнительного образования, проводится ежегодно. Организаторы решили не откладывать его и в этом году, а с учетом сложившейся ситуации провести в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба минэкологии региона.
Диктант включает в себя 30 заданий и состоит из трех частей: задания на знание экологических понятий и терминов, задания на знание особо охраняемых природных территорий республики, а также задания на логику и размышление.
Все задания будут размещены на сайте Детского эколого-биологического центра г. Уфы с 10.00 15 апреля до 10.00 16 апреля в разделе: #экологическийдиктант2020. Вопросы также будут дублироваться на страничке VK.
Выполненные задания высылаются на электронную почту: dictation2020@yandex.ru. В теме письма указать: ФИО, класс, учебное заведение (школа или учреждение дополнительного образования). Результаты экологического диктанта будут опубликованы в разделе #экологическийдиктант2020.
Победители и призеры будут награждены дипломами. Остальные получат сертификаты участников, а учителя — благодарственные письма.
«Этим мероприятием мы привлекаем внимание взрослых и детей к проблемам сохранения природных богатств родного края, пропагандируем экологические знания, выявляем лучших экологов образовательных учреждений города для их дальнейшего развития», — пояснила директор Детского эколого-биологического центра Альфия Суюндукова.