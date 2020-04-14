В Уфе купили 2000 защитных костюмов для медиков
14 апреля, 08:49ОбществоТатьяна МайороваФото: pravitelstvorb.ru
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Об этом сообщили на оперативке в мэрии.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 14 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин рассказал, что за счет бюджета Уфы приобретено 2000 защитных костюмов.
- Они будут переданы в распоряжение персонала Республиканской клинической больницы имени Куватова, а также в другие медицинские учреждения нашего города, - уточнил глава города.
Напомним, карантин полностью введен в РКБ имени Куватова, а также ограничительные мероприятия в виде дезинфекции помещений эпизодически вводились уже практически во всех лечебных учреждениях Уфы, где выявлялись пациенты с симптомами заражения коронавирусной инфекцией.
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