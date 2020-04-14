В Уфе купили 2000 защитных костюмов для медиков

Сегодня, 14 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин рассказал, что за счет бюджета Уфы приобретено 2000 защитных костюмов.

- Они будут переданы в распоряжение персонала Республиканской клинической больницы имени Куватова, а также в другие медицинские учреждения нашего города, - уточнил глава города.