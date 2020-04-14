В Уфе коронавирус подозревают у главы администрации района

Наличие коронавирусной инфекции подозревают у главы администрации Советского района Рустема Рахматуллина. Сообщается, что мужчина ушел на больничный в связи с тем, что у него признаки простуды и температура.

У Рахматуллина уже взяли анализ на наличие инфекции, результаты пока неизвестны и будут сообщены позже, отметили в администрации Уфы.