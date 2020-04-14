В Уфе коронавирус подозревают у главы администрации района
14 апреля, 11:37ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Об этом сообщили в муниципалитете столицы Башкирии.
Наличие коронавирусной инфекции подозревают у главы администрации Советского района Рустема Рахматуллина. Сообщается, что мужчина ушел на больничный в связи с тем, что у него признаки простуды и температура.
У Рахматуллина уже взяли анализ на наличие инфекции, результаты пока неизвестны и будут сообщены позже, отметили в администрации Уфы.
В муниципалитете проинформировали, что администрация Советского перешла на удаленный режим,однако продолжат выполнять свои обязанности. В здании проведена санитарная обработка.
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