В Уфе глазной центр станет обсерватором для контактных с больными коронавирусом
Там смогут принять примерно 80 человек.
В Уфе перепрофилируют центр глазной и пластической хирургии «Аллоплант». Теперь там будут при необходимости размещать людей, которые контактировали с больными коронавирусом. Медики будут наблюдать за ними на протяжении 14 дней.
По словам генерального директора центра Радика Кадырова, сейчас все пациенты уже выписаны из учреждения, плановые осмотры и операции отменены. Для контактных подготовили 40 двухместных палат на 80 человек. В центре есть все условия для их проживания: душ, холодильник, телевизор, интернет. Работать в обсерваторе будут 24 человека медперсонала.
Сейчас в учреждении решают вопрос с поставкой питания и маршрутизацией пациентов. По словам руководства учреждения, имеющихся средств индивидуальной защиты хватит на две недели. В остальном они надеются на поддержку регионального Минздрава.