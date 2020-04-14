В Уфе глазной центр станет обсерватором для контактных с больными коронавирусом

В Уфе перепрофилируют центр глазной и пластической хирургии «Аллоплант». Теперь там будут при необходимости размещать людей, которые контактировали с больными коронавирусом. Медики будут наблюдать за ними на протяжении 14 дней.

По словам генерального директора центра Радика Кадырова, сейчас все пациенты уже выписаны из учреждения, плановые осмотры и операции отменены. Для контактных подготовили 40 двухместных палат на 80 человек. В центре есть все условия для их проживания: душ, холодильник, телевизор, интернет. Работать в обсерваторе будут 24 человека медперсонала.