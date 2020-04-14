В России уже более 21 000 заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в 51 регионе страны зафиксированы 2774 новых заражения, 22 человека скончались, 224 пациента выздоровели, пишет rns.online.

Отмечается, что за все время в России от коронавируса умерли 170 пациентов. Количество исцелившихся – 1694.