Фото: wikimedia.org
В России уже более 21 000 заразившихся коронавирусом
14 апреля, 16:49Общество
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что в стране уже у 21 102 человек подтвержден диагноз – коронавирус.
За минувшие сутки в 51 регионе страны зафиксированы 2774 новых заражения, 22 человека скончались, 224 пациента выздоровели, пишет rns.online.
Отмечается, что за все время в России от коронавируса умерли 170 пациентов. Количество исцелившихся – 1694.
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