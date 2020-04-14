В Новосибирске разработали новые экспресс-тесты на COVID-19
14 апреля, 18:53ОбществоФото: pixnio.com
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Новосибирская компания, являющаяся резидентом Академгородка, начала производство новых экспресс-тестов на коронавирус. Они позволяют выполнять анализ за 40 минут.
Об этом 14 апреля сообщил глава Министерства науки и инновационной политики региона Алексей Васильев, информирует газета «Известия».
По его словам, точность нового теста составить свыше 94%. Таким образом, время получения результатов сократилось в несколько раз.
Компания планирует выпускать примерно 500 тысяч тестов еженедельно.
Васильев отметил, что подобные успехи говорят о высоком профессионализме новосибирских специалистов.
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