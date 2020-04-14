В Башкирии за сутки скончались двое человек с коронавирусной инфекцией

В ближайшее время в минздраве республики намерены прокомментировать статистику.

Всего, по данным всероссийского портала, за прошедшие сутки количество заболевших выросло на 22 человека. В настоящий момент с коронавирусом зарегистрировало 129 человек. В Башкирии за прошедшие сутки умерло два человека, выписано также двое.

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 21 102 случая в 82 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 694. За минувшие сутки, согласно данным оперштаба Москвы, зафиксировано 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. Полностью выздоровели 224 человека.