В Башкирии за сутки скончались двое человек с коронавирусной инфекцией
14 апреля, 12:45ОбществоНадежда ВалитоваФото: health.bashkortostan.ru
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Об этом сообщает статистка сайта Стопкоронавирус.РФ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В ближайшее время в минздраве республики намерены прокомментировать статистику.
Всего, по данным всероссийского портала, за прошедшие сутки количество заболевших выросло на 22 человека. В настоящий момент с коронавирусом зарегистрировало 129 человек. В Башкирии за прошедшие сутки умерло два человека, выписано также двое.
Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 21 102 случая в 82 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 694. За минувшие сутки, согласно данным оперштаба Москвы, зафиксировано 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. Полностью выздоровели 224 человека.
Напомним, что на вчерашний день было известно о 107 заболевших и одном умершем от коронавируса.
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