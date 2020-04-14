В Башкирии стало известно, чем болели два умерших пациента с коронавирусной инфекцией
Об этом сообщили на ежедневном брифинге минздрава.
За минувшие сутки в Башкирии умерло два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией. На ежедневном брифинге министр здравоохранения Максим Забелин дал пояснения, чем болели пациенты и от чего они скончались.
Первый умерший пациент - 63-летний мужчина. Длительное время он получал терапию для лечения своего основного заболевания. Пациент имел рефлекторную анемию. У него диагностировали короновирусную инфекцию, осложнённую пневмонией. Помимо этого он страдал хроническим бронхитом, ишемической болезнью сердца.
Второй умерший пациент - женщина 73 лет. Она страдала онкологией, получала лечение рака молочной железы. Также болела сахарным диабетом, имела проблемы с сердцем. Умерла пациентка от тяжелой пневмонии. У нее тоже была диагностирована коронавирусная инфекция.