В Башкирии стало известно, чем болели два умерших пациента с коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки в Башкирии умерло два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией. На ежедневном брифинге министр здравоохранения Максим Забелин дал пояснения, чем болели пациенты и от чего они скончались.

Первый умерший пациент - 63-летний мужчина. Длительное время он получал терапию для лечения своего основного заболевания. Пациент имел рефлекторную анемию. У него диагностировали короновирусную инфекцию, осложнённую пневмонией. Помимо этого он страдал хроническим бронхитом, ишемической болезнью сердца.