В Башкирии сотрудникам РКБ им. Куватова предложили работу в режиме вахты

В Башкирии сотрудникам РКБ им. Куватова предложили заключить дополнительные соглашения на работу в режиме вахты, сообщила на сегодняшнем брифинге замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.

- В условиях измененной реальности максимально на встречу идет руководство учреждения, руководство профсоюзной организации, чтобы сотрудники имели все необходимые выплаты, - прокомментировал глава минздрава РБ Максим Забелин.

По словам Кононовой, эта вахта продержиться две недели и будет соответствовать сроку карантина. После чего наступит период отдыха сотрудников.

- Период отдыха будет рассчитываться исходя из той нормы, которая будет отработана за две недели, - отметила она. Если за две недели “вахты” отработаны условные 160 часов, то следующие две недели будут выходными и так далее. Заместитель Забелина также уточнила, что дополнительные выплаты за сверхурочную работу будут “погружаться” в вахтовую. Оплата будет осуществляться за фактически отработанное время.

Тем не менее, по словам Кононовой, работа в выходные дни не будет дополнительно оплачена, поскольку выходными днями для этих сотрудников будут следующие две недели. “Это особенности вахтового способа работы”, - отметила она.

Надбавка сотрудников, работающих “в грязной зоне” с больными коронавирусом, увеличится как для сотрудников инфекционных больниц до 15%. Также врачам, которые ведут больше больных, чем положено по основной должности, будет выплачиваться надбавка.

Ирина Кононова также уточнила, что по истечению срока вахты, руководство больницы готово пойти на встречу и изменить график отпусков. Оформить больничный листок можно будет только по медицинским показаниям, либо в случае, если второй анализ на коронавирус также будет положительным и потребуется дополнительное время изоляции.