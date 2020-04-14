В Башкирии снова зафиксирован резкий рост количества заболевших, есть умершие
14 апреля, 12:42ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Федеральный портал СтопКоронавирус.рф опубликовал статистику.
По данным портала, за прошедшие сутки количество заболевших выросло на 22 человека. В настоящий момент с коронавирусом зарегистрировало 129 человек. В Башкирии за прошедшие сутки умерло два человека, выписано также двое.
Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 21 102 случая в 82 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 694.
Напомним, что на вчерашний день было известно о 107 заболевших и одном умершем от коронавируса.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей