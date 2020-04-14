В Башкирии еще в одной больнице несколько сотен человек ждут анализы на коронавирус

В ГКБ №1 города Стерлитамака, которая закрыта на карантин, сейчас около 370 пациентов и сотрудников ждут результатов анализов на коронавирус. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, карантин в больнице был объявлен на прошло неделе, после того, как там был выявлен пациент с подозрением на заражение коронавирусом. Первоначально в карантин попали около 1200 человек. У них взяли мазки для проведения лабораторных анализов. У большинства анализы дали отрицательные результаты, и людей отправили на самоизоляцию домой.

По уточненным данным, в больнице сейчас остались примерно 120 сотрудников, которые ждут результаты своих тестов и продолжают ухаживать за 250 пациентами, которые также готовы к выписке, если у них будут благополучные анализы.