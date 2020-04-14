Свыше тысячи человек в Москве излечились от коронавируса

В Москве количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции пациентов увеличилось на 179 человек и сейчас составляет 1016.
Такое заявление сделала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки из столичных клиник выписали еще 179 человек. Те пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением после выписки, получили эти рекомендации. Всего число пациентов, излечившихся от коронавируса, в Москве выросло до 1016 человек», — цитирует Ракову RNS.
Она пояснила, что в последние несколько дней в российской столице окончательно выписывается из больниц более сотни человек каждый день.
«Это очень хорошие показатели, и мы надеемся, что они будут такими и впредь», — добавила Ракова.
По сведениям оперативного штаба на 14 апреля, в России за сутки количество инцидентов заражения коронавирусом увеличилось на 2 774 - до 21 102. За все время 1694 человека излечились от коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 170 смертей, вызванных последствиями коронавируса.