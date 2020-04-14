Свыше половины новых зараженных коронавирусом в Башкирии составили люди из РКБ
Об этом сообщили на ежедневном брифинге.
Сегодня, 14 апреля, на ежедневном брифинге по теме противодействия распространения в Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин, озвучивая свежие данные о зараженных, уточнил, что из 22 новых зараженных 14 человек - это люди, заразившиеся в Республиканской клинической больнице имени Куватова.
При этом из 14 вышеназванных зараженных в РКБ восемь человек - это сотрудники клиники, а шестеро - пациенты.
Напомним, карантин в связи с массовым заражением новой коронавирусной инфекцией был объявлен в РКБ неделю назад. Мы пообщались с очевидцами происшедшего и представили их мнения в нашем материале.
В целом, по данным на 13.00 в Башкирии зафиксировано 129 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 22.
Скончались уже 4 человека, которым поставлен диагноз – заражение коронавирусной инфекцией.
Выписаны 9 человек после выздоровления от коронавируса.
На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 235 человек, среди них 11 детей. Все они ждут результатов анализов.