Свыше половины новых зараженных коронавирусом в Башкирии составили люди из РКБ

Сегодня, 14 апреля, на ежедневном брифинге по теме противодействия распространения в Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин, озвучивая свежие данные о зараженных, уточнил, что из 22 новых зараженных 14 человек - это люди, заразившиеся в Республиканской клинической больнице имени Куватова.

При этом из 14 вышеназванных зараженных в РКБ восемь человек - это сотрудники клиники, а шестеро - пациенты.

Напомним, карантин в связи с массовым заражением новой коронавирусной инфекцией был объявлен в РКБ неделю назад. Мы пообщались с очевидцами происшедшего и представили их мнения в нашем материале.

В целом, по данным на 13.00 в Башкирии зафиксировано 129 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 22.

Скончались уже 4 человека, которым поставлен диагноз – заражение коронавирусной инфекцией.

Выписаны 9 человек после выздоровления от коронавируса.