Суд оштрафовал жительницу Курганской области за фейк о коронавирусе
14 апреля, 18:37ОбществоФото: pexels.com
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Суд города Катайска Курганской области оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей за распространение фейковой информации, связанной с коронавирусом.
Об этом стало известно 14 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что в популярной группе одной из соцсетей жительница города разместила недостоверную информацию о том, что в Кургане от коронавируса умерла женщина. Кроме этого, она опубликовала не соответствующие действительности данные о том, что движение поездов приостановлено, а полиция не выпускает никого из дома.
Правоохранители выяснили, что автором фейковых публикаций является 34-летняя жительница Катайска. Позднее суд признал её виновной по части 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей.
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