Суд оштрафовал жительницу Курганской области за фейк о коронавирусе

Отмечается, что в популярной группе одной из соцсетей жительница города разместила недостоверную информацию о том, что в Кургане от коронавируса умерла женщина. Кроме этого, она опубликовала не соответствующие действительности данные о том, что движение поездов приостановлено, а полиция не выпускает никого из дома.