Спасатели в Уфе сообщили о последствиях бушующей непогоды

В администрации Уфы было зафиксировано несколько случаев падения деревьев из-за резкого ухудшения погоды.

Всего, по информации, Управления по гражданской защите в Уфе было повалено пять деревьев, в трех случаях они упали на автомобили. Последствия произошедшего все еще устраняются– несколько бригад распиливают упавшие деревья.