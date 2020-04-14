Спасатели в Уфе сообщили о последствиях бушующей непогоды
14 апреля, 13:39ОбществоАлия ФатхиеваФото: Управление по гражданской защите в Уфе
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Из-за бушующей непогоды, к счастью, пострадавших нет.
В администрации Уфы было зафиксировано несколько случаев падения деревьев из-за резкого ухудшения погоды.
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Всего, по информации, Управления по гражданской защите в Уфе было повалено пять деревьев, в трех случаях они упали на автомобили. Последствия произошедшего все еще устраняются– несколько бригад распиливают упавшие деревья.
В ведомстве обратились к жителям столицы с просьбой не парковать автомобили возле заборов и насаждений во время сильного снега и усиления ветра. Жителям стоит также быть внимательнее и осторожнее.
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