Снова прославились: мировые СМИ активно упоминают вспышку коронавируса в уфимской РКБ

Башкирия нередко становится центром внимания и обсуждения в мировых СМИ. В этот раз иностранные журналисты обсуждают вспышку коронавируса в уфимской РКБ имени Куватова, где на сегодняшний день у 170 человек подозревается наличие коронавирусной инфекции.

Газета The New York Times написала о росте количества зараженных в Москве и других регионах России. В частности они упомянули закрытую на карантин больницу имени Куватова. Об этом же упоминает зарубежное издание BBC News и Global News.

Radio Liberty рассказало о Римме Камаловой – завотделением ревматологии – которая рассказала о ситуации внутри больницы. Они упоминают цитату медика, в которой говорится, что количество зараженных может быть гораздо больше, чем указано в официальной статистике.

Издание USF News цитирует министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, который утверждает, что большинство пациентов и врачей, запертых на карантин в РКБ имени Куватова, не заражены коронавирусом.