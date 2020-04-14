Школьники из Башкирии отправятся путешествовать «В сказку – из дома»
Для детей в возрасте до 14 лет начнет работу бесплатная горячая линия сказок и масштабный конкурс чтецов под руководством российских звезд.
МТС, Российское движение школьников, факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры РФ запустили федеральный детский проект под названием #ВсказкуИздома.
По телефону бесплатной горячей линии 8-800-250-10-51 дети смогут прослушать сказки из коллекций Национальной электронной детской библиотеки и Детского радио. Рассказчиками станут студенты-волонтеры факультета журналистики МГУ и других российских вузов, а также вожатые Российского движения школьников. Читать сказки всем позвонившим будут перед сном – с 19.00 до 22.00. Проект уже реализован для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а теперь доступен в нашей республике.
Конкурс юных чтецов сказок, в котором смогут поучаствовать дети из всех регионов страны, стартовал на платформе благотворительного проекта МТС «Поколение М». В экспертное жюри вошли российский летчик-космонавт, заместитель директора по научной работе Московского музея космонавтики Александр Лавейкин, капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов, главный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева, ведущие детских и юношеских программ Алексей Лысенко и Оксана Фёдорова, ди-джеи «Детского радио» Алё-Алёна и Гарик, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.
Члены жюри из дома запишут свои любимые произведения на камеру телефона и призовут детей самостоятельно читать сказки и загружать свои видео или аудиоработы на сайт «Поколения М». Два победителя (по одному в возрастных категориях 6-10 и 11-14 лет) смогут в режиме видеосвязи лично пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве.
Все участники конкурса станут частью большого благотворительного проекта «Поколение М» и смогут собственным творчеством спасать жизни сверстников. На виртуальных площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за активность в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года баллы переведут в реальные деньги и направляет их на лечение детей.