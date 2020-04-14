Прогулки в парках и пробежки: в оперштабе Башкирии рассказали, почему они запрещены

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в башкирской столице вновь прогнозируют теплую погоду, в связи с чем власти опасаются, что многие граждане могут пренебречь правилами самоизоляции.

«Если мы разрешим парки - они наполнятся радостным гвалтом молодежи, коронавируса среди нас с вами уже полно. Молодежь в 80% случаях ее не заметит и понесет домой, к старикам. И старики начнут умирать человек по 200 в день», - об этом заявил член башкирского оперштаба по противодействию коронавируса, куратор госСМИ республики Ростислав Мурзагулов.

Кроме того, он также прокомментировал одно из рекомендаций, касающихся одиночных пробежек на улице.

«Я сам люблю бегать и хочу бегать. И в футбол играть. Но потный молодой бегун, который по дороге потрогает в подъезде кучу всего, в лифте, в ларьке с водой, да много где еще - это идеальный разносчик», - считает Ростислав Мурзагулов.