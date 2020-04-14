Правительства России поставило на рынок в медобеспечение

Авторы телеграм-канала “Мейстер” тогда написали, что власти РФ сомневаются в способности участников рынка удовлетворить ключевые запросы медицинских организаций в масках, средствах защиты и пр. По их мнению, власти выступают за централизованное распределение помощи.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин издал новое постановление. Согласно нему, власти РФ на время замораживает процесс введения единого поставщика медизделий. Кроме того, правительство аннулировало ограничения на продажу масок, марли, бахил, халатов и пр.