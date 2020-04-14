Правительства России поставило на рынок в медобеспечение

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Неделей ранее правительство России издало постановление «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».
Авторы телеграм-канала “Мейстер” тогда написали, что власти РФ сомневаются в способности участников рынка удовлетворить ключевые запросы медицинских организаций в масках, средствах защиты и пр. По их мнению, власти выступают за централизованное распределение помощи.
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин издал новое постановление. Согласно нему, власти РФ на время замораживает процесс введения единого поставщика медизделий. Кроме того, правительство аннулировало ограничения на продажу масок, марли, бахил, халатов и пр.
Из этого следует, что реализовать централизованное снабжение медперсонала необходимыми средствами - не вышло. В России снова обратились к рынку.
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