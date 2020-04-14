Минздрав: в мире не существует продуктов-антидепрессантов

Главный внештатный диетолог Минздрава России академик РАН Виктор Тутельян заявил, что в мире нет продуктов, оказывающих эффект антидепрессантов. По его словам, снизить эмоциональную нагрузку можно благодаря правильному питанию.
Тутельян подчеркнул, что снизить тревожность можно благодаря успокоительных растительного происхождения, пишет News.ru. А правильное питание позволит не набрать лишние килограммы во время самоизоляции.
Специалист добавил, что на время карантина не следует употреблять в пищу хлебобулочные изделия, мучное, а также ограничить потребление жиров. Тутельян подчеркнул, что очень много жира содержится в сосисках, сардельках, копченых колбасах и пр. Белый хлеб следует заменить на серый, а большую часть рациона должны составлять овощи и фрукт. Витамины и микроэлементы, содержащиеся в них, позволят повысить иммунитет, а также благоприятно скажутся на пищеварении.
Тутельян подчеркнул, что в режиме самоизоляции также рекомендуется перейти на дробное питание и есть небольшими порциями по пять -шесть раз в сутки.