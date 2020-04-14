Минздрав Башкирии опубликовал свежую статистику о ситуации с коронавирусом

Сегодня, 14 апреля, на брифинге в минздраве Башкирии озвучили последние данные о степени распространения опасной коронавирусной инфекции в регионе.

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 129 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 22. Среди общего числа 15 лечатся амбулаторно, поскольку страдают легкой формой заболевания.

Скончались 4 человека, которым был поставлен диагноз – заражение коронавирусной инфекцией.

Выписаны 9 человек после выздоровления от коронавируса.

На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 235 человек, среди них 11 детей. Все они ждут результатов анализов.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждены 2 774 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 51 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 21 102 случая в 82 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 694. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 224 человека За сутки умерло 22 пациента с коронавирусом, летальных случаев за все время - 170.

Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин 2 апреля сообщил, что нерабочий период может продлиться до конца апреля, но в случае благоприятных условий он может быть отменен и раньше.