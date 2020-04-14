Министр здравоохранения Башкирии сообщил об атаке ботов на его аккаунт

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что промониторил свою страницу в Инстаграме. Результатам мониторинга, по его словам, стал тот факт, что он обнаружил действия фейковых аккаунтов, которые оставляют комментарии с недостоверной информации.

Забелин также предупредил, что все комментарии с агрессивным посылом и матом будут удалены с его социальных сетей.

Фото: Инстаграм Максима Забелина

«Был проведен мониторинг комментариев на последних постах и выявлена доля ботов, то есть специально заказанных или созданных аккаунтов – без имен, аватарок, постов и закрытых – сделанных специально для публикации негативного контента или распространения возможной недостоверной информации. Данные аккаунты сейчас и впредь будут блокироваться, а комментарии удаляться. И также комментарии с нецензурной лексикой и прямой агрессией. Благодарю за понимание!» — рассказал Максим Забелин.

Накануне министр, напомним, также обращался к врачам с мотивирующей речью. Он попросил медиков быть мужественными сильными, дальше и также служить примером для коллег и не жаловаться.